В Молдове проведут реформу госсектора для экономии средств на зимние компенсации

Правительство Молдовы планирует оптимизировать государственный сектор и объединить часть учреждений, подчиненных министерствам, чтобы сократить расходы и высвободить средства на компенсации за отопление зимой.

Об этом 22 сентября заявил премьер-министр Молдовы Василе Тофан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По его словам, под реформу подпадают около 160 учреждений, в которых в общей сложности работают около 52 тысяч человек.

Тофан поручил каждому министерству определить возможности для экономии и представить конкретные предложения по оптимизации и объединению учреждений.

В то же время, по его словам, сокращать штат непосредственно в министерствах нет возможности, поскольку они и так недоукомплектованы.

Основные сокращения и объединения коснутся подведомственных министерствам агентств. Ожидается, что их штат сократят на 10–30%, а небольшие структуры объединят, чтобы устранить дублирование административных должностей.

Ранее Тофан сообщил, что власти планируют выплачивать компенсации большему количеству домохозяйств, поскольку этой зимой тарифы будут выше, чем в предыдущую.

Между тем 22 сентября правительство одобрило решение о введении в стране с 26 сентября чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах.

Решение должно быть утверждено парламентом, который соберётся на экстренное заседание.