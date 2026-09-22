Послы ЕС созывают еще одну встречу 22 сентября для продления санкций против РФ

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) во вторник, 22 сентября, в 17:00 по киевскому времени проведет дополнительное заседание в Брюсселе по вопросу продления санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины (т.н. "санкций против Путина").

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили несколько европейских дипломатов, осведомленных о ходе событий.

Послы ЕС 22 сентября соберутся, чтобы продлить санкции против россиян за нарушение территориальной целостности Украины.

"Письменная процедура по предложенному председательствующей Ирландией компромиссу продлена до 17:00 (18:00 по Киеву). Coreper соберется на заседание в 16:00 (17:00 по Киеву), чтобы обсудить дальнейшие шаги", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Другой собеседник обратил внимание, что 22 сентября во время встречи послов "в любом случае должно быть принято решение о продлении действия санкционного режима – вопрос лишь в том, на какой период времени".

Если все 27 государств-членов поддержат компромиссное предложение ирландского председательства, санкционный режим будет продлен сразу на 36 месяцев (3 года). В то же время из санкционных списков будут исключены российские олигархи Алишер Усманов и Михаил Фридман.

Но, как уже известно, против указанного компромисса публично выступила Латвия – а утверждение любого решения требует единогласной поддержки.

Если Латвия, возможно, вместе с группой других государств-членов ЕС, не поддерживающих исключение олигархов из санкционных списков, будет настаивать на своей позиции, по данным источников "ЕвроПравды", может быть принято решение о новом временном продлении санкций.

Среди возможных сроков продления санкционного режима в действующей конфигурации называют еще неделю или месяц (чтобы дать возможность принять окончательное решение на уровне лидеров ЕС 15–16 октября).

Стоит отметить, что персональные санкции против Путина, Лаврова, Медведчука, Януковича и около 3000 других физических и юридических лиц, виновных в войне против Украины, действуют до полуночи 22 сентября.

Действующий санкционный режим, список которого ЕС начал формировать ещё в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

С 2022 года в него входят глава Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также бывший президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщала "Европейская правда", 14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

В прошлый раз действие персональных санкций продлили 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.