Разрыв между ультраправой "АдГ" и блоком Мерца установил новый рекорд

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") увеличила отрыв от блока ХДС/ХСС до 10 процентных пунктов.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует новый опрос INSA для издания Bild.

Это первый общенациональный опрос INSA после земельных выборов в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине, которые прошли 20 сентября.

Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, за "АдГ" проголосовали бы 29,5% респондентов. Это самый высокий показатель партии за всю историю соответствующего опроса INSA.

По сравнению с предыдущим опросом поддержка "АдГ" выросла на 0,5 процентных пункта.

Блок ХДС/ХСС, напротив, сохранил прежний результат – 19,5%. Таким образом, разрыв между двумя политическими силами достиг рекордных 10 процентных пунктов.

В то же время несколько улучшились позиции СДПГ. Поддержка партии выросла на 1 процентный пункт и составила 13,5% – это её лучший результат в этом опросе с мая.

"Зеленые" потеряли 0,5 процентных пункта и также набрали 13,5%. Таким образом, СДПГ и "Зеленые" впервые за два месяца имеют одинаковый показатель.

Напомним, "АдГ" заняла первое место на выборах в Мекленбурге-Передней Померании с результатом более 38%.

До этого "АдГ" одержала убедительную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

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