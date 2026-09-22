СМИ: во встрече Трампа и Зеленского примут участие Рубио, Кушнер и Уиткофф

К встрече президентов Украины и США в Нью-Йорке 22 сентября присоединятся специальные посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в соцсети X, пишет "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН во вторник в 13:15 (20:15 по Киеву. – Ред.)

"Как сообщают мои источники, на сегодняшней встрече Трампа и Зеленского, кроме них самих, будут присутствовать Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а также секретарь Рубио и Бессент", – написал Рауфоглу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом предложения по деэскалации войны.

22 сентября, по прибытии в Нью-Йорк, Трамп призвал российского лидера Владимира Путина завершить войну против Украины.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с американским коллегой инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией в отношении атак, связанных с энергетическим сектором.