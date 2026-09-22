Как выборы могут изменить власть в Латвии и что может изменить "латвийский Трамп"

3 октября в Латвии пройдут парламентские выборы, результатом которых должно стать переформирование коалиции.

На первый взгляд, страна, как и раньше, останется надежным союзником Украины. Впрочем, определенные риски все же возможны.

О том, кого латвийцы готовятся избрать на парламентских выборах, кому достанутся голоса "русских" и при чем здесь "латвийский Трамп", читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Популисты вместо "русских": какие изменения принесут Латвии новые выборы и чего ждать Украине. Далее – краткое изложение статьи.

В конце мая латвийскую политику потряс громкий скандал.

Из-за несогласованной с коалиционными партнерами замены министра обороны в отставку ушла премьер-министр Эвика Силиня. Это произошло менее чем за полгода до парламентских выборов, что не позволяло досрочно распустить парламент. Поэтому латвийские политики были вынуждены найти формат для дальнейшего сотрудничества, по крайней мере, до 3 октября.

Однако праволиберальная партия "Новое единство", которая в настоящее время имеет самую крупную фракцию в латвийском Сейме и должна была выдвинуть нового главу правительства, настолько испортила отношения с партнерами, что дело дошло до передачи поста премьера Андрису Кулбергсу – лидеру оппозиционного правоцентристского блока "Объединенный список".

Этот шаг оказался решающим: после назначения рейтинг оппозиционной партии начал стремительно расти.

Поэтому "Объединенный список" должен занять первое место на предстоящих парламентских выборах.

Это фактически гарантирует сохранение премьерского поста за Кулбергсом.

Такой сценарий вполне благоприятен для Украины, ведь за три с половиной месяца на посту премьера Кулбергс показал, что не собирается ослаблять поддержку Киева. Более того, уже при новом главе правительства Киев и Рига договорились о совместном строительстве завода по производству ударных дронов. И именно нынешнее правительство Латвии блокирует снятие санкций с путинских олигархов.

Однако не менее важно то, кто станет коалиционным партнером "Объединенного списка".

Почти наверняка можно говорить о правоконсервативном блоке "Национальный альянс".

Особенность этой политической силы заключается в том, что с момента основания в 2011 году она почти всегда входила в правящие коалиции; исключением стало разве что предыдущее правительство Эвики Силини.

Эта партия занимает бескомпромиссную проукраинскую позицию, но её депутатов, как показывают социологические опросы, может не хватить для формирования коалиции.

Это означает, что для будущего парламентского большинства "Объединенному списку" и "Национальному альянсу" нужна как минимум еще одна политическая сила. И вот здесь могут возникнуть не очень приятные сюрпризы.

Отказавшись от создания коалиции с рядом политических сил, партия премьера Кулбергса имеет лишь двух потенциальных партнеров для пополнения большинства. Это либо "Латвия на первом месте", либо "Прогрессивные" – либеральная партия, идеологически очень далекая от фаворита гонки.

Поэтому в будущую коалицию может войти партия "Латвия на первом месте", лидером которой является миллионер и застройщик Айнарс Шлесерс. Он позиционирует себя как "латвийский Трамп". Впрочем, об этом свидетельствует и название политической силы.

Стремление брать пример с президента США влияет и на внешнеполитический курс этой партии. В частности, поддерживая вступление Украины в ЕС, "Латвия на первом месте" в то же время не поддерживает вступление Украины в НАТО – поскольку против этого выступают Соединённые Штаты.

В программе партии есть пункты, направленные на привлечение голосов русскоязычных избирателей.

Это типичная правопопулистская партия, которая прежде всего делает ставку на обещания снизить налоги и экономить бюджетные средства.

Остается надеяться, что вхождение популистов в будущую коалицию не станет проблемой для проукраинского курса правительства Латвии.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Популисты вместо "русских": какие изменения принесут Латвии новые выборы и чего ждать Украине.