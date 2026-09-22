Премьер Латвии разъяснил руководству Украины позицию по поводу санкций против Усманова и Фридмана

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс разъяснил решение своего правительства отменить исключение из санкционного списка ЕС российских олигархов Фридмана и Усманова в ходе бесед с президентом и премьером Украины.

Об этом говорится в заявлении латвийского правительства от 22 сентября, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, руководство Украины было проинформировано о том, что Латвия решила не блокировать снятие санкций с двух российских олигархов.

"Премьер-министр обсудил позицию Латвии и решение правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины. Украина поблагодарила Латвию за твердую и принципиальную позицию и выразила понимание необходимости сохранения единого режима санкций Европейского Союза", – говорится в сообщении правительства Латвии.

Комитет постоянных представителей ЕС во вторник, 22 сентября, достиг предварительного соглашения о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины на 36 месяцев с исключением из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Накануне исключение олигархов из списка заблокировала Латвия. Однако 22 сентября стало известно, что Рига сняла свое вето. Свою позицию и планы ввести национальные санкции латвийское правительство изложило в заявлении.

Также стало известно, что на фоне этого решения президент Франции Эмманюэль Макрон согласился начать с Латвией переговоры о присоединении к французской инициативе по ядерному сдерживанию, а также что Франция обязалась усилить военное присутствие в Латвии.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.