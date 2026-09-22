В Молдове ввели чрезвычайное положение в энергетике на два месяца

Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в энергетическом и водном секторах на всей территории страны сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Решение, инициированное правительством, поддержали 54 депутата от правящей партии PAS на пленарном заседании 22 сентября.

Премьер-министр Василе Тофан, представляя инициативу в парламенте, заявил, что чрезвычайное положение необходимо из-за совокупности рисков, которые могут повлиять на Молдову. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время стране не грозит дефицит газа, электроэнергии, топлива или воды, но властям нужны дополнительные инструменты, чтобы иметь возможность быстро вмешаться в случае ухудшения ситуации.

Среди рисков глава правительства назвал рост цен на газ и топливо, проблемы с поставками дизельного топлива, засуху и сокращение производства гидроэлектроэнергии, а также сложную ситуацию в энергетической системе региона на фоне войны России против Украины.

Премьер отметил, что действующий режим чрезвычайной ситуации, срок действия которого истекает 25 сентября, не дает властям достаточных инструментов на случай одновременного обострения нескольких проблем.

Введение чрезвычайного положения, по его словам, позволит быстрее закупать оборудование, устанавливать генераторы и системы хранения энергии, а в крайних случаях – временно изменять отдельные правила в сфере регулирования и налогообложения.

Ранее правительство Молдовы на заседании 22 сентября одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней.

Напомним, весной Молдова вводила чрезвычайное положение в энергетике после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча – Вулканешты" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.