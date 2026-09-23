Прем’єр Британії в ООН: Росія використовує дезінформацію та страхи людей як зброю

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем звинуватив Росію у поширенні брехні та дезінформації.

Про це він сказав у своєму першому виступі на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бернем попередив, що штучний інтелект збільшить ймовірність використання дезінформації як зброї, і запропонував, щоб Велика Британія очолила міжнародні зусилля з протидії цьому.

Він зазначив, що Британія може використати свій досвід протидії втручанню у свою демократію, щоб допомогти іншим країнам боротися з подібними спробами втручання.

"Останніми роками ми стали свідками масштабних атак з боку ворожих суб’єктів на інформаційне середовище у Великій Британії та багатьох наших союзників. Російські спецслужби використовували всі доступні їм засоби для поширення брехні та дезінформації, а також для експлуатації людських страхів. Вони використовували ботів та фейкові сайти", – сказав він.

За словами Бернема, ворожі спецслужби "посилювали ультраправі наративи" та "намагалися втрутитися у загальні вибори 2019 року".

Зокрема він додав, що Кремль витрачає 1,3 млрд фунтів стерлінгів на рік на "маніпулювання інформацією".

Нещодавно у Великій Британії 31-річному Джошуа Камміджу висунули звинувачення у сприянні іноземній розвідувальній службі та підготовці диверсії на об’єктах із виробництва дронів у Свіндоні. За версією слідства, чоловік, імовірно, діяв в інтересах Росії.

Раніше у МЗС Росії пригрозили, що можуть атакувати військові цілі Великої Британії на території України та "за її межами" у відповідь на українські удари з використанням британської зброї.

Погрози з боку Москви пролунали після того, як британський прем’єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про рішення поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною.

А Бернем у відповідь наголосив, що Британія не дасть Росії себе залякати.