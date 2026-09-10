У Британії чоловіка звинувачують у підготовці диверсії на заводі дронів на користь РФ

У Великій Британії 31-річному Джошуа Камміджу висунули звинувачення у сприянні іноземній розвідувальній службі та підготовці диверсії на об’єктах із виробництва дронів у Свіндоні.

Про це стало відомо під час судового засідання, передає Sky News, пише "Європейська правда".

За версією слідства, чоловік, імовірно, діяв в інтересах Росії. Зазначається, що Каммідж вивчав чотири підприємства у Свіндоні, пов’язані з виробництвом безпілотників, а також цікавився пристроєм для блокування Wi-Fi та проводив розвідку на місцевості.

Згідно з обвинуваченням, у період із 27 березня до 5 вересня він передавав особі, яку вважають пов’язаною з "Добровольчим корпусом ГРУ", скриншоти Google Maps із розташуванням чотирьох заводів, а також детальну інформацію про діяльність одного з підприємств.

Слідство стверджує, що Каммідж підтримував зв’язок із цією особою та отримував від неї інструкції. Його затримали співробітники антитерористичного підрозділу поліції. Після арешту правоохоронці провели обшуки за кількома адресами у Свіндоні.

У четвер, 10 вересня, чоловік постав перед Вестмінстерським магістратським судом. Він не визнав своєї провини та був залишений під вартою. 25 вересня справу мають передати до кримінального суду "Олд-Бейлі" в Лондоні.

Раніше у МЗС Росії пригрозили, що можуть атакувати військові цілі Великої Британії на території України та "за її межами" у відповідь на українські удари з використанням британської зброї.

Погрози з боку Москви пролунали після того, як британський прем’єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про рішення поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною.

Наступного дня радник правителя Кремля Андрєй Федоров заявив, що британські заводи з виробництва дронів та компонентів до ракет можуть зіштовхнутися з атаками з "невідомих джерел".

Москва вже неодноразово погрожувала Лондону за військову допомогу Україні. Раніше Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації" після того, як ЗМІ повідомили, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ.

Британський прем’єр-міністр Енді Бернем у відповідь наголосив, що Британія не дасть Росії себе залякати.