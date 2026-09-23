Премьер Британии в ООН: Россия использует дезинформацию и страхи людей в качестве оружия

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обвинил Россию в распространении лжи и дезинформации.

Об этом он заявил в своем первом выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бернем предупредил, что искусственный интеллект увеличит вероятность использования дезинформации в качестве оружия, и предложил, чтобы Великобритания возглавила международные усилия по противодействию этому.

Он отметил, что Великобритания может использовать свой опыт противодействия вмешательству в свою демократию, чтобы помочь другим странам бороться с подобными попытками вмешательства.

"В последние годы мы стали свидетелями масштабных атак со стороны враждебных субъектов на информационную среду в Великобритании и у многих наших союзников. Российские спецслужбы использовали все доступные им средства для распространения лжи и дезинформации, а также для эксплуатации человеческих страхов. Они использовали ботов и фейковые сайты", – сказал он.

По словам Бернема, враждебные спецслужбы "усиливали ультраправые нарративы" и "пытались вмешаться в всеобщие выборы 2019 года". В частности, он добавил, что Кремль тратит 1,3 млрд фунтов стерлингов в год на "манипулирование информацией".

Недавно в Великобритании 31-летнему Джошуа Каммиджу предъявили обвинения в содействии иностранной разведывательной службе и подготовке диверсии на объектах по производству дронов в Суиндоне. По версии следствия, мужчина, предположительно, действовал в интересах России.

Ранее в МИД России пригрозили, чтомогут атаковать военные цели Великобритании на территории Украины и "за её пределами" в ответ на украинские удары с использованием британского оружия.

Угрозы со стороны Москвы прозвучали после того, как британский премьер-министр Энди Бернем 24 августа объявил о решении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow. А Бернем в ответ подчеркнул, что Великобританияне позволит России себя запугать.