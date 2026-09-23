Трамп назвав угоду щодо Чагосу абсурдною під час зустрічі з прем'єром Британії

Президент США Дональд Трамп під час своєї першої особистої зустрічі з британським прем’єр-міністром Енді Бернемом розкритикував угоду Великої Британії щодо архіпелагу Чагос, де розташована спільна британсько-американська військова база.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Хоча у вівторок, 22 вересня, під час зустрічі на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, Трамп висловив Бернему компліменти, назвавши його "природженим бізнесменом", з яким можна працювати, втім – він розкритикував угоду Великої Британії щодо архіпелагу Чагос.

"Я не підтримую цю угоду. Я вважаю її жахливою. Це була жахлива угода. Хтось заявив про свої права власності, про які ніхто не згадував десятиліттями й століттями. Я вважаю це абсурдним. Ні, ми обговорювали це, і це стратегічно дуже важливо", – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у січні вже розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року. Він використав це як ще одну причину того, чому США повинні володіти Гренландією.

Угода передбачає, що Британія передасть суверенітет над територією Маврикію та платитиме в середньому $136 млн на рік за оренду спільної британсько-американської військової бази на острові Дієго-Гарсія.

В уряді Британії тоді відповіли, що Лондон не йтиме на компроміси у питаннях національної безпеки.

У квітні тодішній прем’єр країни Кір Стармер відклав угоду про передання Маврикію архіпелагу Чагос.

У червні ЗМІ писали, що Білий дім начебто розглядає план придбання архіпелагу Чагос.