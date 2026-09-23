Трамп назвал соглашение по Чагосу абсурдным во время встречи с премьер Британии

Президент США Дональд Трамп во время своей первой личной встречи с британским премьер-министром Энди Бернемом раскритиковал соглашение Великобритании в отношении архипелага Чагос, где расположена совместная британско-американская военная база.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Хотя во вторник, 22 сентября, во время встречи в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп сделал Бернему комплименты, назвав его "прирождённым бизнесменом", с которым можно работать, тем не менее он раскритиковал соглашение Великобритании по архипелагу Чагос.

"Я не поддерживаю это соглашение. Я считаю его ужасным. Это было ужасное соглашение. Кто-то заявил о своих правах собственности, о которых никто не упоминал десятилетиями и столетиями. Я считаю это абсурдным. Нет, мы обсуждали это, и это стратегически очень важно", – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в январе уже раскритиковал Великобританию за заключение в прошлом году соглашения о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане, входящего в состав архипелага Чагос, островному государству Маврикий. Он использовал это как ещё одну причину того, почему США должны владеть Гренландией.

Соглашение предусматривает, что Великобритания передаст суверенитет над территорией Маврикию и будет платить в среднем 136 млн долларов в год за аренду совместной британско-американской военной базы на острове Диего-Гарсия.

В правительстве Великобритании тогда ответили, что Лондон не пойдет на компромиссы в вопросах национальной безопасности.

В апреле тогдашний премьер страны Кир Стармер отложил соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос. В июне СМИ писали, что Белый дом якобы рассматривает план приобретения архипелага Чагос.