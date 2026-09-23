Польща знову підняла винищувачі через російську атаку на Україну

Польща зранку 23 вересня розпочала використання військової авіації у повітряному просторі у зв’язку з ударами РФ по території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Такі дії мають превентивний характер й особливо спрямовані на захист регіонів, прилеглих до зон, де є загроза, наголошують у ЗС Польщі.

"Командування Компонента Повітряних Сил, активізувало необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування досягли стану готовності", – йдеться у повідомленні.

Командування заявило, що моніторить поточну ситуацію, а підлеглі сили та засоби залишаються в готовності до негайної реакції.

У ніч на 23 вересня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Зокрема, є влучання у різних районах Києва.

А ввечері у вівторок, 22 вересня, Румунія зафіксувала повітряну ціль, яка рухалась з України до її повітряного простору, й теж підняла авіацію.