Польша вновь подняла истребители в связи с российским нападением на Украину

Польша утром 23 сентября приступила к использованию военной авиации в воздушном пространстве в связи с ударами РФ по территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооружённых сил Польши.

Такие действия носят превентивный характер и направлены, в первую очередь, на защиту регионов, прилегающих к зонам, где существует угроза, отмечают в ВС Польши.

"Командование компонента Воздушных сил мобилизовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния готовности", – говорится в сообщении.

Командование заявило, что отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию.

В ночь на 23 сентября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. В частности, зафиксированы попадания в разных районах Киева.

А вечером во вторник, 22 сентября, Румыния зафиксировала воздушную цель, которая двигалась из Украины в её воздушное пространство, и также подняла авиацию.