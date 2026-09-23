Зеленський розповів про зустріч з прем’єром Британії

Президент Володимир Зеленський зустрівся на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, вони поспілкувалися щодо питань, які стосуються безпеки, захисту людей, підготовки до зими, а також щодо наявних дипломатичних можливостей.

"Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими. Водночас ми в постійній комунікації з партнерами й щодо пошуку додаткових засобів для нашої ППО" – зазначив український президент.

Також він наголосив, що Бернем поділяє позицію України щодо того, що поки триває російсько-українська війна – санкції проти РФ повинні зберігатися та посилюватися.

Напередодні на початку зустрічі між президентами України та США, Дональд Трамп заявляв, що обговорить із Зеленським удари по російських НПЗ, але не казав, що проситиме припинити їх.

А Зеленський за підсумками переговорів заявив, що Трамп позитивно ставиться до надання ліцензій на ракети до Patriot.