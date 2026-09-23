Зеленский рассказал о встрече с премьер-министром Великобритании

Президент Владимир Зеленский встретился в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, они обсудили вопросы, касающиеся безопасности, защиты населения, подготовки к зиме, а также имеющихся дипломатических возможностей.

"Благодарю Великобританию за постоянную поддержку нашей энергетики. Поступил новый взнос, и мы особенно ценим его в преддверии зимы. В то же время мы постоянно общаемся с партнерами и по вопросу поиска дополнительных средств для нашей ПВО", – отметил украинский президент.

Также он подчеркнул, что Бернем разделяет позицию Украины относительно того, что пока продолжается российско-украинская война – санкции против РФ должны сохраняться и усиливаться.

Накануне, в начале встречи между президентами Украины и США, Дональд Трамп заявлял, что обсудит с Зеленским удары по российским НПЗ, но не говорил, что будет просить прекратить их.

А Зеленский по итогам переговоров заявил, что Трамп положительно относится к предоставлению лицензий на ракеты Patriot.