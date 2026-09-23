У Британії розпочали розслідування щодо Pornhub через перевірку віку

Британський медіарегулятор Ofcom розпочав офіційне розслідування щодо компанії Aylo, яка є постачальником послуг для Pornhub, через можливе неналежне виконання вимог щодо запобігання доступу дітей до порнографічного контенту.

Про це йдеться у відповідній заяві від 23 вересня, пише "Європейська правда".

Як повідомили в Ofcom, у травні 2026 року Pornhub запровадив нову систему перевірки віку для частини користувачів у Великій Британії.

Ця система, своєю чергою, використовує сигнали від сторонніх компаній, зокрема Apple, які можуть свідчити про те, що користувач уже пройшов перевірку віку.

Регулятор зазначив, що відповідальність за ефективність перевірки віку за британським Законом про безпеку в інтернеті залишається на самому постачальнику послуг, незалежно від того, на якому етапі здійснюється перевірка.

В Ofcom заявили, що мають побоювання, що Aylo могла не провести достатнього тестування нової процедури перед її запуском, а через це система може виявитися недостатньо ефективною для запобігання доступу дітей до порнографічного контенту.

У межах розслідування Ofcom перевірить, чи використовує Aylo високоефективну систему перевірки віку та чи провела компанія належну оцінку ризику доступу дітей до сервісу.

Водночас розслідування не буде стосуватися того, як саме Apple здійснює перевірку віку.

Наразі регулятор збирає та аналізує докази. Якщо Ofcom встановить можливе порушення вимог закону – Aylo матиме можливість надати відповідь на попередні висновки перед ухваленням остаточного рішення.

Раніше Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.

Також він оштрафував оператора онлайн-форуму, присвяченого самогубствам, на 950 тисяч фунтів (близько $1,28 млн).



