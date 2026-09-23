Британский регулятор начал расследование против Pornhub в связи с проверкой возраста

Британский медиарегулятор Ofcom начал официальное расследование в отношении компании Aylo, которая является поставщиком услуг для Pornhub, в связи с возможным ненадлежащим выполнением требований по предотвращению доступа детей к порнографическому контенту.

Об этом говорится в соответствующем заявлении от 23 сентября, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в Ofcom, в мае 2026 года Pornhub ввел новую систему проверки возраста для части пользователей в Великобритании.

Эта система, в свою очередь, использует сигналы от сторонних компаний, в частности Apple, которые могут свидетельствовать о том, что пользователь уже прошел проверку возраста.

Регулятор отметил, что ответственность за эффективность проверки возраста в соответствии с британским Законом о безопасности в интернете лежит на самом поставщике услуг, независимо от того, на каком этапе осуществляется проверка.

В Ofcom заявили, что опасаются, что Aylo могла не провести достаточного тестирования новой процедуры перед ее запуском, и из-за этого система может оказаться недостаточно эффективной для предотвращения доступа детей к порнографическому контенту.

В рамках расследования Ofcom проверит, использует ли Aylo высокоэффективную систему проверки возраста и провела ли компания надлежащую оценку риска доступа детей к сервису.

В то же время расследование не будет касаться того, как именно Apple осуществляет проверку возраста.

В настоящее время регулятор собирает и анализирует доказательства. Если Ofcom установит возможное нарушение требований закона, у Aylo будет возможность представить свои возражения на предварительные выводы до принятия окончательного решения.

Ранее Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.

Также он оштрафовал оператора онлайн-форума, посвященного самоубийствам, на 950 тысяч фунтов (около $1,28 млн).



