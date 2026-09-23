У Польщі два аеропорти призупинили роботу через атаку російських дронів на Україну

У Польщі зранку 23 вересня аеропорти Жешува і Любліна призупинили роботу на тлі російських атак на Україну.

Про це повідомляє Польське агентство повітряного сполучення (PANSA), інформує "Європейська правда".

Польща підняла у повітря військову авіацію у зв’язку з ударами РФ по території України, а також призупинила роботу аеропортів неподалік українського кордону.

"У зв’язку з необхідністю забезпечити свободу дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили авіаційну діяльність", – повідомляє агентство.

Нагадаємо, через постійні масові атаки РФ, аеропорти, розташовані найближче до українсько-польського кордону, призупиняють роботу. У зв’язку з російською атакою 23 вересня на Україну, у ЗС Польщі заявили, що моніторять поточну ситуацію, а авіація залишається в готовності у повітрі.

Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.