В Польше два аэропорта приостановили работу из-за атаки российских дронов на Украину

В Польше утром 23 сентября аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу на фоне российских атак на Украину.

Об этом сообщает Польское агентство воздушного сообщения (PANSA), пишет "Европейская правда".

Польша подняла в воздух военную авиацию в связи с ударами РФ по территории Украины, а также приостановила работу аэропортов вблизи украинской границы.

"В связи с необходимостью обеспечить свободу действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили авиационную деятельность", – сообщает агентство.

Напомним, из-за постоянных массированных атак РФ аэропорты, расположенные ближе всего к украинско-польской границе, приостанавливают работу. В связи с российским нападением 23 сентября на Украину в ВС Польши заявили, что отслеживают текущую ситуацию, а авиация остается в готовности в воздухе.

Ранее в Польше объявили об усилении охраны пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Также в нескольких районах на востоке Польши жителей предупреждают о проверках сирен воздушной тревоги.