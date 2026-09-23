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У Польщі два пункти пропуску на кордоні з Україною зупиняли роботу через російські дрони

Новини — Середа, 23 вересня 2026, 11:50 — Ольга Романська

Через повітряну загрозу вранці 23 вересня в Люблінському воєводстві евакуювали прикордонні переходи в Дорогуську та Зосіні.

Про це інформує Polskie Radio, повідомляє "Європейська правда".

Повітряна тривога у Люблінському воєводстві через атаку Росії на Україну тривала близько двадцяти хвилин. Працівників на той час евакуювали. Після відбою роботу пунктів пропуску відновили.

"Близько сьомої ранку припинили оформлення прикордонних процедур у Дорогуську та Зосіні, людей евакуювали. Зараз переходи знову відновили роботу. Усі переходи в Люблінському воєводстві працюють нормально", – заявив речник командира Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сінецький.

Також, через наближення російського дрона до польського кордону, в повітря підняли винищувачі. Крім того, у Польщі два аеропорти призупинили роботу через атаку російських дронів на Україну.

Нагадаємо, 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону, неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ". 

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Польща Війна з РФ
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