В Польше два пограничные пункты на границе с Украиной приостановливали работу из-за российских дронов

Из-за воздушной угрозы утром 23 сентября в Люблинском воеводстве были эвакуированы пограничные пункты в Дорогуске и Зосине.

Об этом сообщает Polskie Radio, передает "Европейская правда".

Воздушная тревога в Люблинском воеводстве из-за атаки России на Украину длилась около двадцати минут. Сотрудников на это время эвакуировали. После отбоя работу пунктов пропуска возобновили.

"Около семи утра приостановили оформление пограничных процедур в Дорогуске и Зосине, людей эвакуировали. Сейчас переходы вновь возобновили работу. Все переходы в Люблинском воеводстве работают нормально", – заявил пресс-секретарь командира Надбужанского отдела Пограничной службы Дариуш Синецкий.

Кроме того, из-за приближения российского дрона к польской границе в воздух поднялись истребители. Также в Польше два аэропорта приостановили работу из-за атаки российских дронов на Украину.

Напомним, 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы, недалеко от пункта пропуска "Дорогуск".