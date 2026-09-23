Єврокомісія запропонувала розблокувати понад 4 млрд євро для Угорщини

Європейська комісія запропонувала Раді ЄС скасувати заходи, запроваджені у 2022 році щодо Угорщини через проблеми з верховенством права, та розблокувати 4,2 млрд євро призупиненого фінансування.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

У Єврокомісії заявили, що після оцінки реформ, про які Угорщина повідомила 9 вересня, дійшли висновку, що країна усунула раніше виявлені недоліки, які створювали ризики для бюджету ЄС.

Зокрема йдеться про зміни у сфері державних закупівель, боротьби з корупцією, запобігання конфліктам інтересів та роботи прокуратури.

Зазначається, що Угорщина розширила повноваження Агентства з питань доброчесності та його доступ до даних, запровадила систему декларування майна, посилила судовий контроль за рішеннями слідчих і прокурорів, а також підвищила прозорість державних закупівель та використання коштів ЄС.

"Угорщина вжила важливих заходів для зміцнення верховенства права та захисту фінансових інтересів Союзу. Сьогодні ми пропонуємо розблокувати 4,2 млрд євро", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У разі схвалення Радою ЄС буде відновлено 4,2 млрд євро бюджетних зобов’язань у межах політики згуртованості.

Також, як зазначається, угорські студенти та науковці з університетів, що перебувають у віданні фондів суспільного інтересу, зможуть знову отримати доступ до програм Erasmus+ та "Горизонт Європа".

Рада ЄС має один місяць із моменту подання пропозиції, щоб ухвалити рішення.

Варто нагадати, що наприкінці травня стало відомо, що Європейський Союз готовий розблокувати для нового уряду Угорщини понад 16 млрд євро фондів, заблокованих через дії попереднього прем'єра.

Ця сума складається з 10 млрд євро з Фонду відновлення та стійкості, 4,2 млрд євро з фондів згуртованості, виділених на боротьбу з корупцією та судову реформу, а також ще 2,2 млрд євро, пов’язаних з академічною свободою.

У липні Рада ЄС схвалила новий план відновлення та стійкості для Угорщини на 10 млрд євро.