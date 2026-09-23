Еврокомиссия предложила разблокировать более 4 млрд евро для Венгрии

Европейская комиссия предложила Совету ЕС отменить меры, введенные в 2022 году в отношении Венгрии из-за проблем с верховенством права, и разблокировать 4,2 млрд евро приостановленного финансирования.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

В Еврокомиссии заявили, что после оценки реформ, о которых Венгрия сообщила 9 сентября, пришли к выводу, что страна устранила ранее выявленные недостатки, создававшие риски для бюджета ЕС.

В частности, речь идет об изменениях в сфере государственных закупок, борьбы с коррупцией, предотвращения конфликтов интересов и работы прокуратуры.

Отмечается, что Венгрия расширила полномочия Агентства по вопросам добросовестности и его доступ к данным, ввела систему декларирования имущества, усилила судебный контроль за решениями следователей и прокуроров, а также повысила прозрачность государственных закупок и использования средств ЕС.

"Венгрия приняла важные меры для укрепления верховенства права и защиты финансовых интересов Союза. Сегодня мы предлагаем разблокировать 4,2 млрд евро", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В случае одобрения Советом ЕС будут восстановлены 4,2 млрд евро бюджетных обязательств в рамках политики сплочения.

Также, как отмечается, венгерские студенты и ученые из университетов, находящихся в ведении фондов общественного интереса, смогут вновь получить доступ к программам Erasmus+ и "Горизонт Европа".

У Совета ЕС есть один месяц с момента подачи предложения, чтобы принять решение.

Стоит напомнить, что в конце мая стало известно, что Европейский Союз готов разблокировать для нового правительства Венгрии более 16 млрд евро средств, заблокированных из-за действий предыдущего премьера.

Эта сумма состоит из 10 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости, 4,2 млрд евро из фондов сплочённости, выделенных на борьбу с коррупцией и судебную реформу, а также ещё 2,2 млрд евро, связанных с академической свободой.

В июле Совет ЕС одобрил новый план восстановления и устойчивости для Венгрии на 10 млрд евро.