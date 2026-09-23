Німеччина відкидає заклик Трампа до країн вийти з МКС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль рішуче відкинув заклик президента США Дональда Трампа до країн вийти зі складу Міжнародного кримінального суду (МКС).

Заяву німецького міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль назвав Суд "важливою інституцією".

"Ми (Німеччина. – Ред.), звичайно ж, цього не робитимемо (не виходитимемо з МКС. – Ред.)", – підкреслив він.

У вівторок під час виступу на загальних дебатах в ООН Трамп закликав міжнародну спільноту масово вийти зі складу МКС.

"Чесно кажучи, я не дуже розумію цей заклик", – зазначив Вадефуль, назвавши це питання "однією з тих сфер, де нам дійсно доводиться визнати прикру розбіжність у політиці з адміністрацією США".

Глава німецької дипломатії додав, що суд є "частиною заснованого на правилах світового порядку, який наш світ створив для себе".

"Він є частиною історії нашої цивілізації. Це вираз принципу поділу влади, верховенства права, а також відстоювання гуманізму. І саме тому абсолютно очевидно, що ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд", – наголосив він.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа підготувала санкції проти всього МКС і планує оголосити про них найближчим часом.

А у серпні США оголосили про санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката МКС Абдулає Сейє. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що це зроблено "в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду".

Після цього ЗМІ повідомили, що США спробували залучити своїх союзників по НАТО до кампанії із "систематичного розформування" Міжнародного кримінального суду.