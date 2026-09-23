Германия отвергает призыв Трампа к странам выйти из МУС

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль решительно отверг призыв президента США Дональда Трампа к странам выйти из состава Международного уголовного суда (МУС).

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Вадефуль назвал Суд "важным институтом".

"Мы (Германия. – Ред.), конечно же, этого не будем делать (не будем выходить из МУС. – Ред.)", – подчеркнул он.

Во вторник во время выступления на общих дебатах в ООН Трамп призвал международное сообщество массово выйти из состава МУС.

"Честно говоря, я не очень понимаю этот призыв", – отметил Вадефуль, назвав этот вопрос "одной из тех сфер, где нам действительно приходится признать досадное расхождение в политике с администрацией США".

Глава немецкой дипломатии добавил, что суд является "частью основанного на правилах мирового порядка, который наш мир создал для себя".

"Он является частью истории нашей цивилизации. Это воплощение принципа разделения властей, верховенства права, а также отстаивания гуманизма. И именно поэтому совершенно очевидно, что мы поддерживаем Международный уголовный суд", – подчеркнул он.

По данным СМИ, администрация Трампа подготовила санкции против всего МУС и планирует объявить о них в ближайшее время.

А в августе США объявили о санкциях против председателя Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката МУС Абдулайе Сейе. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что это сделано "в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда".

После этого СМИ сообщили, что США попытались привлечь своих союзников по НАТО к кампании по "систематическому расформированию" Международного уголовного суда.