Азербайджан помилував громадянина Франції після зняття санкцій з Усманова

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у середу, 23 вересня, підписав указ про помилування низки осіб, серед яких, зокрема, громадянин Франції Мартін Раян, якого ув’язнили за обвинуваченням у шпигунстві.

Відповідний указ опублікований на сайті президента Азербайджану, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Алієв помилував загалом 20 осіб, взявши до уваги їхні "особисті якості, стан здоров’я, сімейні обставини" та інші причини.

Це відбулось після того, як ЄС продовжив дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Писали, що Франція наполягала на виключенні Усманова із санкційних списків, оскільки намагалась "обміняти" це рішення на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Наполегливі зусилля Франції щодо його виключення зі списку викликали невдоволення інших країн-членів ЄС, деякі з яких стверджували, що скасування санкцій з політичних мотивів створює небезпечний прецедент.

Україна назвала цей крок "ганебним".

Мартін Раян – генеральний директор компанії Mercorama. Його затримали в Азербайджані в грудні 2023 року. За версією слідства, він діяв за дорученням осіб, які працювали в країні як дипломати, але фактично, як стверджується, були співробітниками французьких секретних служб.

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