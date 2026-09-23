Азербайджан помиловал гражданина Франции после снятия санкций с Усманова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 23 сентября, подписал указ о помиловании ряда лиц, среди которых, в частности, гражданин Франции Мартин Райан, который был заключен в тюрьму по обвинению в шпионаже.

Соответствующий указопубликован на сайте президента Азербайджана, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, Алиев помиловал в общей сложности 20 человек, приняв во внимание их "личные качества, состояние здоровья, семейные обстоятельства" и другие причины.

Это произошло после того, как ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Сообщалось, что Франция настаивала на исключении Усманова из санкционных списков, поскольку пыталась "обменять" это решение на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

Настойчивые усилия Франции по его исключению из списка вызвали недовольство других стран-членов ЕС, некоторые из которых утверждали, что отмена санкций по политическим мотивам создает опасный прецедент.

Украина назвала этот шаг "позорным".

Мартин Райан – генеральный директор компании Mercorama. Его задержали в Азербайджане в декабре 2023 года. По версии следствия, он действовал по поручению лиц, которые работали в стране в качестве дипломатов, но фактически, как утверждается, были сотрудниками французских спецслужб.

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