У Римі працівник загинув під час робіт у Колізеї, частину пам'ятки закрили на день

Увечері, 22 вересня, внаслідок нещасного випадку у Колізеї в Римі загинув працівник; частину території пам’ятки закрили на весь наступний день.

Про це повідомив міністр культури Італії Алессандро Джулі, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як повідомив очільник культурного відомства країни, 22-річний технік загинув після того, як впав з висоти близько 10 метрів під час встановлення нової системи освітлення всередині стародавнього римського амфітеатру.

Археологічний парк Колізею повідомив, що закриє ділянку другого ярусу, де стався нещасний випадок, на знак жалоби.

Найбільша італійська профспілка CGIL висловила незгоду з цим рішенням, заявивши, що весь об’єкт має бути закритий на цей день.

"Ми очікуємо, що міністр Джулі прояснить обставини інциденту та накаже повністю закрити Колізей", – заявив генеральний секретар CGIL у Римі Натале ді Кола.

Наприкінці серпня писали, що протягом наступних чотирьох місяців навколо Колізею в Римі діятимуть спеціальні заходи безпеки.

У квітні минулого року антимонопольне відомство Італії (AGCM) оштрафувало компанію з продажу квитків і шість туроператорів майже на 20 млн євро за скуповування квитків до римського Колізею.