В Риме погиб работник во время работ в Колизее, часть памятника закрыли на день

Вечером 22 сентября в результате несчастного случая в Колизее в Риме погиб работник; часть территории памятника закрыли на весь следующий день.

Об этом сообщил министр культуры Италии Алессандро Джули, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как сообщил глава культурного ведомства страны, 22-летний техник погиб после того, как упал с высоты около 10 метров во время установки новой системы освещения внутри древнеримского амфитеатра.

Археологический парк Колизея сообщил, что закроет участок второго яруса, где произошел несчастный случай, в знак траура.

Крупнейший итальянский профсоюз CGIL выразил несогласие с этим решением, заявив, что весь объект должен быть закрыт в этот день.

"Мы ожидаем, что министр Джули прояснит обстоятельства инцидента и распорядится полностью закрыть Колизей", – заявил генеральный секретарь CGIL в Риме Натале ди Кола.

В конце августа сообщалось, что в течение следующих четырех месяцев вокруг Колизея в Риме будут действовать специальные меры безопасности.

В апреле прошлого года антимонопольное ведомство Италии (AGCM) оштрафовало компанию по продаже билетов и шесть туроператоров почти на 20 млн евро за скупку билетов в римский Колизей.