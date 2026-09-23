У Німеччині чоловік із металошукачем знайшов скарб із 934 римських монет

Поблизу Весселінга, що у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, чоловік із металошукачем виявив скарб із 934 срібних римських денаріїв.

Про це пише Tagesspiele, передає "Європейська правда".

Археологи назвали знахідку найбільшим скарбом монет часів імператора Адріана, який коли-небудь знаходили в Німеччині.

Як зазначається, чоловік шукав на полі з дозволом на використання металошукача, коли знайшов одну срібну монету за іншою. Після виявлення 15 монет він зрозумів, що під землею може бути значно більший скарб, і повідомив про знахідку археологічну службу землі LVR.

Фахівці LVR вилучили щонайменше 934 денарії загальною вагою понад три кілограми. Найстаріша монета датується 148 роком до нашої ери – на момент закопування їй було понад 270 років. Більшість монет, однак, походять з I століття нашої ери.

Експерти вважають, що скарб навмисно закопали у другій чверті II століття. Причини цього залишаються невідомими. Археологи припускають, що власник міг сховати гроші, щоб убезпечити їх, але згодом помер і не встиг забрати скарб.

934 денаріїв становили значну суму для того часу. За оцінкою дослідників, римському легіонеру довелося б відкладати весь доступний дохід приблизно шість років, щоб накопичити таку суму.

Матеріальна вартість монет сьогодні оцінюється трохи більш як у 6 тисяч євро. Водночас їхня наукова цінність значно вища, оскільки знахідка дає нові відомості про життя та економіку римської провінції навколо сучасного Кельна.

Монети вилучили разом із грудкою землі та передали до реставраційної майстерні Державного музею LVR у Бонні. Там також виявили уламки керамічного горщика та залишки соломи, що може свідчити про спосіб зберігання скарбу.

Нещодавно у данському містечку Ребільд, що на південь від Ольборга, чоловік, який облаштовував терасу у своєму задньому дворі, натрапив на великий скарб вікінгів.

У квітні 2026 року у Норвегії серед поля випадково знайшли тисячі монет епохи вікінгів – схоже, із закопаного скарбу, власник якого так ніколи і не повернувся за ним; це називають найбільшою знахідкою у національній археології.

Також писали, що група учнів під час археологічної експедиції виявила на безлюдному шотландському острові руїни споруди, яку попередньо вважають середньовічною церквою вікінгів.