В Германии мужчина с металлоискателем нашел клад из 934 римских монет

Недалеко от Весселинга в Северном Рейне-Вестфалии мужчина с металлоискателем обнаружил клад из 934 серебряных римских денариев.

Об этом пишет Tagesspiele, передает "Европейская правда".

Археологи назвали находку крупнейшим кладом монет времен императора Адриана, который когда-либо находили в Германии.

Как отмечается, мужчина искал на поле с разрешением на использование металлоискателя, когда нашел одну серебряную монету за другой. Обнаружив 15 монет, он понял, что под землей может находиться гораздо более крупный клад, и сообщил о находке в археологическую службу земли LVR.

Специалисты LVR извлекли не менее 934 денариев общим весом более трёх килограммов. Самая старая монета датируется 148 годом до нашей эры – на момент закапывания ей было более 270 лет. Большинство монет, однако, относятся к I веку нашей эры.

Эксперты считают, что клад был намеренно зарыт во второй четверти II века. Причины этого остаются неизвестными. Археологи предполагают, что владелец мог спрятать деньги, чтобы обезопасить их, но впоследствии умер и не успел забрать клад.

934 денария составляли значительную сумму для того времени. По оценке исследователей, римскому легионеру пришлось бы откладывать весь доступный доход примерно шесть лет, чтобы накопить такую сумму.

Материальная стоимость монет сегодня оценивается чуть более чем в 6 тысяч евро. В то же время их научная ценность значительно выше, поскольку находка дает новые сведения о жизни и экономике римской провинции в окрестностях современного Кёльна.

Монеты извлекли вместе с комком земли и передали в реставрационную мастерскую Государственного музея LVR в Бонне. Там также обнаружили обломки керамического горшка и остатки соломы, что может свидетельствовать о способе хранения клада.

Недавно в датском городке Ребильд, расположенном к югу от Ольборга, мужчина, обустраивавший террасу в своём заднем дворе, наткнулся на большой клад викингов.

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