У Данії чоловік знайшов у своєму дворі 18,5 кг срібного скарбу вікінгів

У данському містечку Ребільд, що на південь від Ольборга, чоловік, який облаштовував терасу у своєму задньому дворі, натрапив на великий скарб вікінгів.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

Зазначається, що срібний скарб вагою 18,5 кілограмів був закопаний там у глиняному глечику приблизно тисячу років тому.

Чоловік відкопав приблизно 700 предметів та уламків. Близько 320 предметів, вагою 6,4 кілограма, все ще перебували всередині глиняної посудини, в якій їх спочатку було закопано. Решта предметів була розкидана в землі навколо місця знахідки.

Фото: NOS

Скарб складається з великої кількості срібних злитків, браслетів, 47 цілих монет та уламків монет. Серед знайдених монет були також арабські дирхами та англосаксонські пенні часів короля Едварда Старшого, який правив з 899 по 924 рік, що значно полегшило археологам датування скарбу.

Крім того, чоловік знайшов, серед іншого, невеликий кулон у формі молота Тора та кілька шматків так званого "хаксільверу": срібних предметів, які були навмисно розрізані або розрубані на шматки та використовувалися як платіжний засіб.

Фото: NOS

У 2023 році у Норвегії знайшли, ймовірно, найдавніше з відомих судно епохи вікінгів.

У квітні 2026 року у Норвегії серед поля випадково знайшли тисячі монет епохи вікінгів – схоже, із закопаного скарбу, власник якого так ніколи і не повернувся за ним; це називають найбільшою знахідкою у національній археології.

А нещодавно група учнів під час археологічної експедиції виявила на безлюдному шотландському острові руїни споруди, яку попередньо вважають середньовічною церквою вікінгів.