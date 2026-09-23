Британія готова переглянути угоду щодо Чагосу і співпрацювати з адміністрацією Трампа

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що угода щодо майбутнього архіпелагу Чагос наразі переглядається британським урядом після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував її.

Про це він сказав у середу, 23 вересня, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Стрітінг пообіцяв співпрацювати з адміністрацією Трампа з метою досягнення угоди щодо архіпелагу, де розташована спільна британсько-американська військова база.

Він наголосив, що уряд не буде ігнорувати зауваження Трампа щодо угоди, а також зауважив, що "ховати голову в пісок і сподіватися, що проблема зникне сама" – це не "мудра стратегія".

Стрітінг зазначив, що після того, як у липні він очолив Міністерство оборони, він подивився на ситуацію "свіжим поглядом", і наголосив, що "стратегія Великої Британії не полягає в тому, щоб просто дочекатися закінчення терміну повноважень президента Трампа".

Коментарі глави Міноборони країни пролунали після зустрічі Трампа з прем’єр-міністром Британії Енді Бернемом, під час якої президент США назвав угоду, досягнуту попередником Бернема Кіром Стармером, "жахливою".

Трамп у січні вже розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року. Він використав це як ще одну причину того, чому США повинні володіти Гренландією.

Угода передбачає, що Британія передасть суверенітет над територією Маврикію та платитиме в середньому $136 млн на рік за оренду спільної британсько-американської військової бази на острові Дієго-Гарсія.

В уряді Британії тоді відповіли, що Лондон не йтиме на компроміси у питаннях національної безпеки. У червні ЗМІ писали, що Білий дім начебто розглядає план придбання архіпелагу Чагос.