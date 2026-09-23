Британия готова пересмотреть соглашение по Чагосу и сотрудничать с администрацией Трампа

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что соглашение о будущем архипелага Чагос в настоящее время пересматривается британским правительством после того, как президент США Дональд Трамп подверг его критике.

Об этом он заявил в среду, 23 сентября, цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Стритинг пообещал сотрудничать с администрацией Трампа с целью достижения соглашения по архипелагу, где расположена совместная британско-американская военная база.

Он подчеркнул, что правительство не будет игнорировать замечания Трампа относительно соглашения, а также отметил, что "прятать голову в песок и надеяться, что проблема исчезнет сама по себе" – это не "мудрая стратегия".

Стритинг отметил, что после того, как в июле он возглавил Министерство обороны, он взглянул на ситуацию "свежим взглядом" и подчеркнул, что "стратегия Великобритании не заключается в том, чтобы просто дождаться окончания срока полномочий президента Трампа".

Комментарии главы Минобороны страны прозвучали после встречи Трампа с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, в ходе которой президент США назвал соглашение, достигнутое предшественником Бернема Киром Стармером, "ужасным".

Трамп в январе уже раскритиковал Великобританию за заключение в прошлом году соглашения о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане, входящего в состав архипелага Чагос, островному государству Маврикий. Он использовал это как ещё одну причину, по которой США должны владеть Гренландией.

Соглашение предусматривает, что Великобритания передаст суверенитет над территорией Маврикию и будет платить в среднем 136 млн долларов в год за аренду совместной британско-американской военной базы на острове Диего-Гарсия.

В правительстве Великобритании тогда ответили, что Лондон не пойдет на компромиссы в вопросах национальной безопасности. В июне СМИ писали, что Белый дом якобы рассматривает план приобретения архипелага Чагос.