Прем'єр Латвії про зняття санкцій з Фрідмана і Усманова: ми лишились на самоті

Питання щодо продовження санкцій Європейського Союзу стосовно близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із підтримкою російської агресії в Україні, слід було вирішувати інакше, вважає прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника латвійського уряду наводить Delfi.

Його коментар стосувався рішення ЄС вивести з-під дії санкцій російських олігархів Михаїла Фрідмана і Алішера Усманова.

Кулбергс переконаний, що проблему із продовженням санкцій необхідно було вирішити так, щоб Латвія не залишилася наодинці. Крім того, країни Балтії мали виробити спільну позицію, додав він.

За словами латвійського прем'єра, питання "треба було домогтися такого результату, щоб Латвія не стала останньою країною в Європі, яка залишилася наодинці".

Він вказав, що усі держави-члени ЄС домовилися, а Латвія залишилася єдиною країною, яка виступала проти скасування санкцій щодо Усманова та Фрідмана.

При цьому Кулбергс додав, що Литва та Естонія, на його подив, уже погодилися виключити цих осіб із санкційного списку. Він наголосив, що країни Балтії мають дотримуватися єдиної позиції, і це питання необхідно врегулювати.

"Вибір був жорстким: або зовсім погана ситуація, або просто погана", – сказав прем’єр.

Його також здивувало, що інтереси Латвії фактично жодного разу не були предметом обговорення.

Прем’єр зазначив, що Латвія залишилася непохитною у своїй позиції й не дала згоди, проте була змушена утриматися, а не голосувати проти рішення в цілому.

ЄС продовжив дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Писали, що Франція наполягала на виключенні Усманова із санкційних списків, оскільки намагалась "обміняти" це рішення на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Україна назвала цей крок "ганебним".

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