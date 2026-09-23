Премьер Латвии о снятии санкций с Фридмана и Усманова: мы остались в одиночестве

Вопрос о продлении санкций Европейского Союза в отношении около 3 тысяч физических и юридических лиц, связанных с поддержкой российской агрессии в Украине, следовало решать иначе, считает премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы латвийского правительства приводит Delfi.

Его комментарий касался решения ЕС снять санкции с российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Кулбергс убежден, что проблему с продлением санкций необходимо было решить так, чтобы Латвия не осталась в одиночестве. Кроме того, страны Балтии должны были выработать общую позицию, добавил он.

По словам латвийского премьера, в этом вопросе "нужно было добиться такого результата, чтобы Латвия не стала последней страной в Европе, оставшейся в одиночестве".

Он указал, что все государства-члены ЕС пришли к соглашению, а Латвия осталась единственной страной, которая выступала против отмены санкций в отношении Усманова и Фридмана.

При этом Кулбергс добавил, что Литва и Эстония, к его удивлению, уже согласились исключить этих лиц из санкционного списка. Он подчеркнул, что страны Балтии должны придерживаться единой позиции, и этот вопрос необходимо урегулировать.

"Выбор был жестким: либо совсем плохая ситуация, либо просто плохая", – сказал премьер.

Его также удивило, что интересы Латвии фактически ни разу не были предметом обсуждения.

Премьер отметил, что Латвия осталась непреклонной в своей позиции и не дала согласия, однако была вынуждена воздержаться, а не голосовать против решения в целом.

ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Сообщалось, что Франция настаивала на исключении Усманова из санкционных списков, поскольку пыталась "обменять" это решение на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

Украина назвала этот шаг "позорным".

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