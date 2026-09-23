Недалеко от Люблина поезда столкнулись с бетонными блоками, подложенными под рельсы

Полиция Польши расследует инцидент на железнодорожных путях в Едланке в Люблинском воеводстве, когда два грузовых поезда наехали на бетонные блоки, лежавшие на путях.

Об этом пишет RMF24, сообщает "Европейская правда".

Предварительный осмотр не выявил наличия взрывчатых веществ, сообщили в полиции. Когда виновных найдут, им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

"Скорее всего, мы имеем дело с хулиганской выходкой. Подобные случаи в прошлом фиксировала в этом месте полиция", – сообщил Марцин Козак, пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине.

Два поезда, наехавшие на бетонные блоки, двигались в противоположных направлениях. Речь идет о поезде маршрута Конин – Била-Подляска, состоявшем из 24 вагонов, и поезде из 22 вагонов, следовавшем из Малашевича в Кутн.

В обоих локомотивах были повреждены детали в передней части поезда. Ни один из поездов не сошел с рельсов, пострадавших также нет. Поезда не перевозили опасные грузы, сообщают в полиции.

На месте происшествия работали, в частности, полицейские антитеррористические подразделения из Люблина. Информация об инциденте была передана Агентству внутренней безопасности и Государственной комиссии по расследованию железнодорожных аварий.

Напомним, 23 сентября аэропорты Люблина и Жешува приостановили работу из-за атаки российских дронов на территории Украины.

Ранее в Польше сообщали о намерении расширить сеть сирен из-за ударов РФ вблизи украинско-польской границы.