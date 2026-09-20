Польща розширить мережу сирен через удари РФ поблизу українсько-польського кордону

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський заявив, що його країна активізує підготовку до цивільної оборони вздовж свого східного кордону, встановивши понад 1000 автоматичних сирен оповіщення.

Про це він оголосив під час брифінгу в Любліні, повідомило Польське радіо, передає "Європейська правда".

Кервінський зазначив, що Росія змінила свою тактику, і прикордонні переходи та інша інфраструктура поблизу кордону дедалі частіше стають об’єктами атак з боку реактивних безпілотників та ракет.

"Ми все частіше вдаємося до засобів, призначених для протидії цим загрозам", – сказав він.

Польський міністр зазначив, що на початку 2024 року в регіоні було лише близько 30 діючих сирен, які можна було активувати дистанційно, тоді як сьогодні їхня кількість становить майже 350. Він зазначив, що Польща планує встановити понад 1000 автоматичних сирен оповіщення.

Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.

16 вересня писали, що понад 100-кілометрову ділянку кордону з Україною обладнають системою, яка доповнюватиме фізичні бар’єри та складатиметься, зокрема, із засобів моніторингу й детекторів руху.