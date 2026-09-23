Кандидатка у президенти Франції народила дитину і поєднуватиме виборчу кампанію з материнством

Кандидатка у президенти Франції від "зеленої" партії "Екологи" Марін Тондельє народила сина та планує поєднувати материнство з виборчою кампанією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

40-річна Тондельє народила другу дитину 18 вересня. Хлопчика назвала Леоном. Вона стала першою претенденткою на посаду президента Франції, яка вела виборчу кампанію під час вагітності.

Тондельє розповіла, що пологи пройшли дуже добре. За її словами, найближчим часом вона "працюватиме інакше" та намагатиметься знайти спосіб поєднати президентську кампанію з доглядом за новонародженою дитиною. Тондельє наголосила, що здоров'я та добробут дитини мають пріоритет.

"Ми скористалися тим, що (наша дитина. – Ред.) з’явилася на світ трохи раніше, щоб кілька днів тримати цю чудову новину лише для себе", – додала вона в Instagram.

Тондельє вже виховує семирічного сина. Про свою вагітність вона оголосила наприкінці березня. До цього вона розповідала про викидень та невдалі спроби завагітніти за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Зрештою, саме після того, як вона призупинила свої плани щодо народження дитини, вона завагітніла.

У понеділок Тондельє офіційно стала кандидаткою у президенти. Водночас її кандидатура поки не є остаточною: з 10 до 13 грудня члени партії "Екологи" мають вирішити, чи зберігатимуть самостійну кандидатуру, чи підтримають іншого кандидата від лівих сил.

Як повідомлялось, лідер французької ультралівої партії "Нескорена Франція" (Жан-Люк Меланшон вважається найімовірнішим суперником кандидатки від ультраправих Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів у Франції наступного року.