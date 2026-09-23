Кандидат в президенты Франции родила ребенка и будет совмещать кампанию с материнством

Кандидат в президенты Франции от "зеленой" партии "Экологи" Марин Тонделье родила сына и планирует совмещать материнство с предвыборной кампанией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

40-летняя Тонделье родила второго ребенка 18 сентября. Мальчика назвали Леоном. Она стала первой претенденткой на пост президента Франции, которая вела избирательную кампанию во время беременности.

Тонделье рассказала, что роды прошли очень хорошо. По ее словам, в ближайшее время она будет "работать по-другому" и постарается найти способ совместить президентскую кампанию с уходом за новорожденным ребенком. Тонделье подчеркнула, что здоровье и благополучие ребенка в приоритете.

"Мы воспользовались тем, что (наш ребенок. – Ред.) появился на свет немного раньше, чтобы несколько дней держать эту замечательную новость только для себя", – добавила она в Instagram.

Тонделье уже воспитывает семилетнего сына. О своей беременности она объявила в конце марта. До этого она рассказывала о выкидыше и неудачных попытках забеременеть с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В конце концов, именно после того, как она приостановила свои планы по рождению ребенка, она забеременела.

В понедельник Тонделье официально стала кандидатом в президенты. В то же время её кандидатура пока не является окончательной: с 10 по 13 декабря члены партии "Экологи" должны решить, будут ли они выдвигать самостоятельную кандидатуру или поддержат другого кандидата от левых сил.

Как сообщалось, лидер французской ультралевой партии "Непокоренная Франция" (Жан-Люк Меланшон считается наиболее вероятным соперником кандидата от ультраправых Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции в следующем году.