Туск про інцидент з бетонними блоками на залізниці: "Могла статися ще одна трагедія"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про серйозність інциденту в Люблінському воєводстві, де два вантажні потяги наїхали на бетонні блоки, що лежали на коліях.

Про це він розповів Polsat News, пише "Європейська правда".

Туск підтвердив, що про інцидент йому повідомили одразу після того, як він стався, і наголосив, що до справи ставляться серйозно.

"У кожній такій ситуації ми дуже ретельно з’ясовуємо, чи є підозра на диверсію, чи на людську необачність, бо іноді таке трапляється, тож, звісно, ми будемо інформувати про цей випадок", – сказав прем’єр.

Фото з місця події фото: RMF 24

Він додав, що перші звіти не викликають особливого занепокоєння, оскільки це не схоже на якусь дуже професійну операцію.

"Але ми не ставимося легковажно до жодного такого випадку, тим більше, що знову могла статися трагедія", – заявив глава уряду Польщі.

Поліція Польщі розслідує випадок у Єдланці в Люблінському воєводстві, де два вантажні потяги наїхали на бетонні блоки, що лежали на коліях.

Нагадаємо, у минулому у Польщі трапилась низка інцидентів на залізниці, які кваліфікували як диверсії.

Також у Польщі розслідували дії громадянина Молдови, який активував стоп-кран на вантажному потягу, що прямував з цистернами нафти в Україну.