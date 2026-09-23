Туск об инциденте с бетонными блоками на железной дороге: "Могла произойти ещё одна трагедия"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о серьёзности инцидента в Люблинском воеводстве, где два грузовых поезда наехали на бетонные блоки, лежавшие на путях.

Об этом он рассказал Polsat News, пишет "Европейская правда".

Туск подтвердил, что об инциденте ему сообщили сразу после того, как он произошёл, и подчеркнул, что к делу относятся серьёзно.

"В каждой такой ситуации мы очень тщательно выясняем, есть ли подозрение на диверсию или на человеческую неосторожность, потому что иногда такое случается, поэтому, конечно, мы будем информировать об этом случае", – сказал премьер.

Фото с места происшествия фото: RMF 24

Он добавил, что первые отчеты не вызывают особого беспокойства, поскольку это не похоже на какую-то очень профессиональную операцию.

"Но мы не относимся легкомысленно ни к одному такому случаю, тем более что снова могла произойти трагедия", – заявил глава правительства Польши.

Полиция Польши расследует инцидент в Едланце в Люблинском воеводстве, где два грузовых поезда наехали на лежавшие на путях бетонные блоки.

Напомним, в прошлом в Польше произошла серия инцидентов на железной дороге, которые были квалифицированы как диверсии.

Также в Польше расследовали действия гражданина Молдовы, который активировал стоп-кран на грузовом поезде, следовавшем с цистернами нефти в Украину.