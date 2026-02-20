У Польщі розслідування дій молдованина, що втрутився в рух потяга, передали Службі безпеки

У Польщі передали Службі внутрішньої безпеки розслідування щодо громадянина Молдови, який активував стоп-кран на вантажному потягу, що прямував з цистернами нафти в Україну.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Розслідування інциденту з вантажним поїздом біля станції Пулави передали Службі внутрішньої безпеки Польщі (ABW). Таке рішення ухвалили в прокуратурі, звинувативши 25-річного громадянина Молдови у створенні загрози вибуху.

Як припускають журналісти, такий розвиток подій вказує на те, що контррозвідка може виявити нові факти, які призведуть до розширення звинувачень. Крім того, ABW має ширші можливості для аналізу вилучених у затриманого електронних пристроїв, та значно ширші можливості отримувати інформацію – у тому числі від колег за кордоном.

Наскільки відомо, затриманий молдованин вдома не мав проблем із законом. На допитах він назвався айтівцем, який хотів поїхати у Москву і там влаштуватись на роботу, але не зміг раціонально пояснити, навіщо опинився у Польщі і якими були мотиви його дій.

Через плутаність його пояснень допускають проведення психіатричної експертизи.

Нагадаємо, інцидент стався 16 лютого біля станції Пулави у Люблінському воєводстві. Громадянин Молдови активував стоп-кран на потязі, що прямував в Україну з 37 цистернами нафти, його затримали на місці. Повідомляли, що він в’їхав до Польщі через КПП "Тересполь" – тобто з території Білорусі.

Розслідування почали не за фактом спроби диверсії, а як дій, що могли призвести до аварії поїзда з небезпечним вантажем.

Поліцейські, які втрутилися, виконували службу в рамках операції, що була розпочата в середині листопада після виявлення акту диверсії на цій залізничній лінії.