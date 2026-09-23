Британські ВПС вперше створюють підрозділ для оборони супутників від атак

Військово-повітряні сили Великої Британії (RAF) створюють першу в історії космічну ескадрилью, призначену для захисту британських супутників і запобіганню ворожих загроз для них.

Про це 23 вересня повідомили у Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Нова III космічна ескадрилья (No. III Space Effects Squadron) стане першим підрозділом у Великій Британії, завданням якого є зрив, ослаблення та запобігання ворожим загрозам у космосі.

Ескадрилья захищатиме критично важливі супутники, які забезпечують навігацію британських кораблів, зв’язок мобільних телефонів та попередження про ракетні атаки.

Нова ескадрилья об’єднає фахівців із усіх видів збройних сил для протидії ворожим діям на орбіті та захисту супутників.

Ескадрилья використовуватиме, зокрема, технології радіоелектронної боротьби. Вона виконуватиме як наступальні, так і оборонні завдання та поступово розширюватиметься в міру появи нових спроможностей.

До цього ВПС Британії мали два спеціалізовані космічні підрозділи. No. I Space Operations Squadron відповідає за космічні операції, а No. II Space Warning Squadron – за спостереження та попередження про загрози в космосі. Нова ескадрилья має безпосередньо протидіяти таким загрозам.

Уряд Великої Британії також планує інвестувати 880 млн фунтів стерлінгів до 2030 року у космічну розвідку, спостереження та засоби контролю в космічному просторі.

Нагадаємо, у січні єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.