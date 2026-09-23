Британские ВВС впервые создают подразделение для защиты спутников от атак

Военно-воздушные силы Великобритании (RAF) создают первую в истории космическую эскадрилью, предназначенную для защиты британских спутников и предотвращения вражеских угроз в их адрес.

Об этом 23 сентября сообщили в Министерстве обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Новая III космическая эскадрилья (No. III Space Effects Squadron) станет первым подразделением в Великобритании, задачей которого является срыв, ослабление и предотвращение вражеских угроз в космосе.

Эскадрилья будет защищать критически важные спутники, обеспечивающие навигацию британских кораблей, связь мобильных телефонов и предупреждение о ракетных атаках.

Новая эскадрилья объединит специалистов из всех видов вооруженных сил для противодействия вражеским действиям на орбите и защиты спутников.

Эскадрилья будет использовать, в частности, технологии радиоэлектронной борьбы. Она будет выполнять как наступательные, так и оборонительные задачи и постепенно расширяться по мере появления новых возможностей.

До этого ВВС Великобритании имели два специализированных космических подразделения. No. I Space Operations Squadron отвечает за космические операции, а No. II Space Warning Squadron – за наблюдение и предупреждение об угрозах в космосе. Новая эскадрилья должна непосредственно противодействовать таким угрозам.

Правительство Великобритании также планирует инвестировать 880 млн фунтов стерлингов до 2030 года в космическую разведку, наблюдение и средства контроля в космическом пространстве.

Напомним, в январе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс объявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для проведения военной разведки, поскольку растут сомнения в приверженности США европейской обороне.