ЗМІ: поліція Бельгії допитала колишнього єврокомісара у гучній корупційній справі

Цього тижня бельгійська поліція протягом двох днів допитувала колишнього єврокомісара Дімітріса Аврамопулоса у зв’язку з його ймовірною причетністю до "Катаргейту" – корупційного скандалу, що сколихнув ЄС у грудні 2022 року.

Про це йдеться у матеріалі Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Справа, у якій фігурує Аврамопулос, знову спливла в серпні, коли бельгійська поліція видала ордер на його арешт після того, як він відхилив два попередні запити про явку до бельгійських органів.

У ордері поліція просила зняти з нього імунітет, оскільки наразі він є депутатом керівної партії "Нова демократія" в Греції. Його імунітет було знято 17 вересня, але Аврамопулос на той момент уже досяг домовленості з бельгійською поліцією про добровільне надання свідчень, у зв’язку з чим ордер було анульовано.

Джерела в юридичних колах Брюсселя повідомили Euractiv, що в понеділок Аврамопулос був викликаний як підозрюваний.

Після допитів поліція надішле звіт слідчому судді, який заслухає його, перш ніж ухвалити рішення про те, чи розглядати його як звичайного свідка, підозрюваного чи ні того, ні іншого.

За словами джерел у юридичних колах, ситуація, як очікується, проясниться до кінця тижня; при цьому вони виключили можливість застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до суду.

Джерело, обізнане зі справою, повідомило, що Аврамопулос зазнав "жорсткого" допиту, метою якого було з’ясувати його роль та отримати інформацію про причетність інших осіб. Ім’я колишнього комісара неодноразово фігурувало в матеріалах справи "Катаргейт".

Аврамопулос входив до правління НГО Fight Impunity, заснованої Антоніо Панцері – колишнім депутатом Європарламенту, який опинився в центрі корупційного скандалу.

Звинувачення зосереджуються на співпраці Аврамопулоса з неурядовою організацією Fight Impunity, яку в ордері на арешт пов’язують із триваючим розслідуванням у справі "Катаргейт". Аврамопулос був почесним членом правління цієї НУО і подав у відставку одразу після того, як вибухнув скандал.

Скандал "Катаргейт" вибухнув у грудні 2022 року – після того, як Аврамопулос покинув Європейську комісію – коли бельгійська поліція провела серію рейдів на об’єкти та офіси в Брюсселі, заарештувала головних підозрюваних та вилучила мішки з готівкою в рамках одного з найбільших розслідувань корупції, що коли-небудь торкалися ЄС. Основні звинувачення полягають у тому, що підозрювані, пов’язані з Європейським парламентом, приймали гроші або подарунки в обмін на виконання волі Катару.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топхабарництва у Європарламенті.