СМИ: полиция Бельгии допросила бывшего еврокомиссара по громкому делу о коррупции

На этой неделе бельгийская полиция в течение двух дней допрашивала бывшего еврокомиссара Димитриса Аврамопулоса в связи с его возможной причастностью к "Катаргейту" – коррупционному скандалу, потрясшему ЕС в декабре 2022 года.

Об этом говорится в материале Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Дело, в котором фигурирует Аврамопулос, вновь всплыло в августе, когда бельгийская полиция выдала ордер на его арест после того, как он отклонил два предыдущих запроса о явке в бельгийские органы.

В ордере полиция просила снять с него иммунитет, поскольку в настоящее время он является депутатом правящей партии "Новая демократия" в Греции. Его иммунитет был снят 17 сентября, но Аврамопулос к тому моменту уже достиг договоренности с бельгийской полицией о добровольном даче показаний, в связи с чем ордер был аннулирован.

Источники в юридических кругах Брюсселя сообщили Euractiv, что в понедельник Аврамопулос был вызван в качестве подозреваемого.

После допросов полиция направит отчет следственному судье, который заслушает его, прежде чем принять решение о том, рассматривать ли его как обычного свидетеля, подозреваемого или ни того, ни другого.

По словам источников в юридических кругах, ситуация, как ожидается, прояснится к концу недели; при этом они исключили возможность применения меры пресечения в виде содержания под стражей до суда.

Источник, знакомый с делом, сообщил, что Аврамопулос подвергся "жесткому" допросу, целью которого было выяснить его роль и получить информацию о причастности других лиц. Имя бывшего комиссара неоднократно фигурировало в материалах дела "Катаргейт".

Аврамопулос входил в правление НПО Fight Impunity, основанной Антонио Панзери – бывшим депутатом Европарламента, оказавшимся в центре коррупционного скандала.

Обвинения сосредоточены на сотрудничестве Аврамопулоса с неправительственной организацией Fight Impunity, которую в ордере на арест связывают с продолжающимся расследованием по делу "Катаргейт". Аврамопулос был почетным членом правления этой НПО и подал в отставку сразу после того, как разразился скандал.

Скандал "Катаргейт" разразился в декабре 2022 года – после того, как Аврамопулос покинул Европейскую комиссию – когда бельгийская полиция провела серию рейдов на объекты и офисы в Брюсселе, арестовала главных подозреваемых и изъяла мешки с наличными в рамках одного из крупнейших расследований коррупции, когда-либо затрагивавших ЕС. Основные обвинения заключаются в том, что подозреваемые, связанные с Европейским парламентом, принимали деньги или подарки в обмен на выполнение воли Катара.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "хорошее слово" о Катаре: история крупного взяточничества в Европарламенте.