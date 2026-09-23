СМИ: страны Балтии просят ЕС выделить 500 млн евро на усиление защиты от дронов

Эстония, Латвия и Литва обратились к Европейской комиссии с просьбой немедленно выделить 500 млн евро на укрепление систем противодействия дронам в странах Балтии.

Об этом говорится в письме министров обороны трех стран, адресованном Еврокомиссии, о котором стало известно изданию Iltalehti, пишет "Европейская правда".

В понедельник министры обороны стран Балтии направили письмо в Европейскую комиссию с призывом как можно скорее оказать дополнительную поддержку для укрепления их противовоздушной обороны на фоне усиления российских угроз.

Эти страны надеются, что ЕС сможет предоставить дополнительное финансирование на защиту региона от дронов уже в течение 2026 года.

Усиление защиты от дронов в Балтийском регионе является неотложной задачей, поскольку существует вероятность, что Россия попытается проверить на практике 5-ю статью НАТО, нанеся удары беспилотниками по восточному флангу Альянса.

Как известно, премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс рассказал, что его страна разработала планы эвакуации на случай угроз со стороны России, но добавил, что они "не сдадутся", если на них нападут.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что система обнаружения воздушных угроз в Литве по-прежнему имеет немало недостатков идолжна быть укреплена для противодействия массированным атакам.