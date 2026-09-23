Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що відповідно до стратегії національної безпеки та оборони Сполучених Штатів Європа посідає лише четверте місце у списку американських національних пріоритетів.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час публічного заходу у США стосовно майбутнього НАТО.

Вітакер зауважив, що США відіграють провідну роль у НАТО і виділяють відповідні кошти. Проте він закликав союзників звернути увагу на стратегію національної безпеки і оборони США.

"Це фундаментальні документи, що визначають нашу філософію. І на цей момент ця філософія полягає в тому, що на першому місці для нас – це, як ви знаєте, наша батьківщина. На другому – наша власна півкуля, Західна півкуля. На третьому – Тихоокеанський регіон, а на четвертому – Європа", – сказав Вітакер.

Він наголосив: у той час як нинішня адміністрація вирішила розставити пріоритети у своїй роботі саме таким чином, це не означає, що США відмовляються від Європи.

"Ми просто просимо європейців, оскільки ми, як ви знаєте, не відступаємо, щоб вони зробили крок уперед, зрівнялися з нами та зустрілися з нами там, де нам усім потрібно бути", – сказав він, маючи на увазі розмір видатків на оборону європейських союзників.

Вітакер також припустив, що у разі майбутнього глобального конфлікту дії Китаю в Тихоокеанському регіоні можуть відбуватися одночасно з діями Росії в Європі, зокрема спрямованими на блокування присутності США на європейському континенті.

Як відомо, у цей час США здійснюють перегляд своєї військової присутності в Європі. За даними медіа, США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше.

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